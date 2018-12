Poliisi hankkii käyttöönsä 15 uudenlaista panssaroitua autoa – ”Ei ole ollut vastaavaa suorituskykyä koskaan aiemmin”

Kotimaa

Poliisi hankkii käyttöönsä 15 uudenlaista panssaroitua autoa – ”Ei ole ollut vastaavaa suorituskykyä koskaan a

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisihallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi