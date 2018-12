Kotimaa

Kiihtelysvaaran kirkkopalon esitutkinta valmistui – teko vaikuttaa päähänpistolta

Poliisin

kirkon tulipalon esitutkinta on saatu valmiiksi, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos. Kirkko tuhoutui täysin tulipalossa aamuyöllä 23. päivä syyskuuta.Tutkinta on siirtynyt nyt syyteharkintaan. Palon sytyttämisestä epäiltynä on vangittuna vuonna 1988 syntynyt joensuulainen mies. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään vahingontekoon.selvisi, että mies tuli paloyönä polkupyörällä Kiihtelysvaaran kirkolle. Siellä hän sytytti bensiinillä ja tupakansytyttimellä palamaan kirkon pihalla olleen muovisen roska-astian, jonka hän oli siirtänyt ennen sytyttämistä kirkon koilliskulman seinustalle.Poliisin tekninen tutkinta löysi syttymiskohdasta jäämiä palavista nesteistä, ja niitä löytyi myös kotietsinnässä miehen vaatteista.Mies poistui roska-astian sytytettyään takaisin kotiinsa.mukaan rikoksesta epäilty on ollut yhteistyöhaluinen poliisin kanssa ja on tunnustanut teon. Järjellistä syytä teolle hän ei ole pystynyt kertomaan, vaan kyse on ollut päähänpistosta.Epäilty oli nauttinut jonkin verran alkoholia edellisenä iltana ennen kirkon sytyttämistä.