Kotimaa

Päästövaatimukset koskevat pian myös moottorisahoja ja ruohonleikkureita

Moottoreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moottoreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

päästövaatimukset alkavat koskea vuodenvaihteen jälkeen lähes kaikkia polttomoottorikäyttöisiä laitteita, kertoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi ruohonleikkurit, raivaus- ja moottorisahat, aggregaatit, moottorikelkat ja maastomönkijät. Tavoitteena on vähentää työkoneiden haitallisia päästöjä.on oltava tammikuun alusta alkaen pakokaasupäästöjen osalta EU-tyyppihyväksyttyjä.Poikkeuksen muodostavat siirtymävaiheen moottorit ja 56–130 kilowatin moottorit, joilla vaatimukset tulevat voimaan vuoden kuluttua. Siirtymävaiheen poikkeuksen tarkoituksena on mahdollistaa se, että varastoon valmistetut moottorit voidaan myydä lain voimaantulon jälkeen.Trafi kertoo, että moottori katsotaan siirtymävaiheen moottoriksi, jos se on valmistettu ennen uuden säädöksen voimaantuloa ja täyttää tällöin voimassa olevat määräykset. Moottorissa pitää olla merkintä valmistusajankohdasta ja mahdollinen edellisen päästövaiheen mukainen tyyppihyväksyntämerkintä.Trafi toimii tammikuun alusta voimaan tulevien päästöasetusten mukaisten työkonemoottorien markkinavalvontaviranomaisena.