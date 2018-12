Kotimaa

Kuorma-auton alle maanantaina jäänyt jalankulkija kuoli Tampereella

Tampereella

Silminnäkijän

Tiedotteen

noin 40-vuotias nainen on kuollut jäätyään kuorma-auton alle, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.Onnettomuus tapahtui maanantaina puolenpäivän jälkeen Pyynikillä Ilomäentiellä."Sairaalasta on tänään kello 15 jälkeen ilmoitettu, että jalankulkija on menehtynyt", poliisi tiedotti tiistaina.Silminnäkijän mukaan onnettomuus tapahtui, kun nainen oli kävellyt jalkakäytävältä ajoradalle kahden pysäköidyn henkilöauton välistä. Lähellä olleen tietyömaan viereen oli pysäköity kuorma-auto, joka törmäsi naiseen liikkeelle lähtiessään. Paikassa ei ollut suojatietä.Kuljettajan kertoman mukaan hän ei huomannut jalankulkijaa. Nainen kulkeutui kuorma-auton alla läheiselle Santalahdentielle asti, jossa paikalle tulleet auttajat aloittivat maallikkoelvytyksen, poliisi kertoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa.Kuljettaja palasi Ilomäentielle selvittämään tapahtunutta. Uhri vietiin vakavasti loukkaantuneena Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.Tiedotteen mukaan kuorma-auton kuljettaja ei ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja ajonopeus oli törmäyshetkellä hiljainen. Poliisi tutkii tapausta.