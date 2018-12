Kotimaa

Useat saivat vakavia käsivammoja ilotulitteista – Rakettien maahantuoja vapautui rikosepäilystä

Syyttäjä

Tukes

on päättänyt olla nostamatta syytteitä Suomen Ilotulitus oy:tä ja sen vastuuhenkilöitä vastaan epäillystä räjähderikoksesta. Rikosepäilyt liittyivät tilanteisiin, joissa kuluttajat saivat vammoja ilotulitteiden räjäyttämisen yhteydessä.Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tietoon tuli vuodenvaihteessa 2015–2016 viisi vakavaa käsivammaa, jotka olivat syntyneet ilotulitustilanteissa. Loukkaantuneet olivat räjäyttäneet tuolloin Napoleon- ja Tähtirieha-rakettilajitelmia.Tukes tutki yhdessä maahantuoja Suomen Ilotulituksen kanssa myymättä jääneet Napoleon- ja Tähtirieha-rakettilajitelmat.Tutkimusten perusteella vaikutti siltä, että rakettilajitelmiin kuuluvan Jumbo-raketin efektikuoren ja ajomoottorin rungon välinen liimaus ei ollut riittävän kestävä.Sen vuoksi osa raketeista oli voinut rikkoutua kuljetuksessa ja osa normaalissa käsittelyssä. Tutkituista 4 230 Jumbo-raketista rikkoutuneita oli 341.ja yksi Suomen Ilotulituksen entinen työntekijä tekivät rikosilmoitukset Suomen Ilotulituksen toiminnasta.Yhtiön ja sen taustahenkilöiden epäiltiin syyllistyneen räjähderikokseen tuomalla maahan ja markkinoille lupaehtojen vastaisia tai muuten viallisia ilotulitteita.Rikosepäilyt eivät kuitenkaan johda syytteisiin ja oikeudenkäyntiin.Syyttäjän mukaan ei ole näyttöä siitä, että Suomen Ilotulituksen vastuuhenkilöt olisivat tahallisesti ja törkeästä huolimattomuudesta tuoneet markkinoille lupaehtojen vastaisia tai viallisia tuotteita. He eivät laiminlyöneet myöskään maahantuojan valvontavastuuta.Esitutkinnan perusteella Suomen Ilotulitus on noudattanut lakeja ja asetuksia. Ne eivät velvoittaneet maahantuojaa tutkimaan rakettien räjähdeaineiden massoja. Koeammunnat olivat olleet asianmukaiset, eikä niissä havaittu ongelmia rakettien liimauksessa ja toiminnassa.Lisäksi kuluttajat olivat syyttäjän mukaan sytyttäneet tai räjäyttäneet viallisia ilotulitteita ohjeiden vastaisesti kädessään.