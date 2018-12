Pieni palkka ei riittänyt Nokia-Suomen korkealentoon, joten Jussi levensi leipäänsä luottokorteilla – 20 vuoden velkakierteen jälkeen hän haluaa puhua toivosta

Kotimaa

Pieni palkka ei riittänyt Nokia-Suomen korkealentoon, joten Jussi levensi leipäänsä luottokorteilla – 20 vuode

Tarvitaan

Jussi

”Velkaantunut

”Sellaista helvettiä en toivoisi paholaisellekaan.”

Köyhän

Jussi

”Ylivelkaantuminen ja ulosottokierre ahdistavat enemmän kuin ihmiset ymmärtävätkään.”

Tässä

”Ja kaikella sillä hän pelasti mun elämäni.”

Elämä

Joulusesonki

Jouluaattona