Kotimaa

Tulipalo tuhosi omakoti­talon Paltamossa – sisältä löytyi vainaja

Paltamon

Sammutuksen

Kontiomäellä palaneesta omakotitalosta on löytynyt vainaja, kertoo Oulun poliisilaitos tiedotteessa.Kaksikerroksinen talo Leppiläntiellä syttyi tuleen sunnuntaina aamulla, ja pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 8.45. Rakennus tuhoutui palossa täysin.jälkeen pelastustyöntekijät löysivät talosta vainajan. Poliisin mukaan sillä on käsitys vainajan henkilöllisyydestä, mutta se on vielä varmistamatta.Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Poliisi selvittää palon ja kuoleman syytä.