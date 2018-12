Onnettomuuteen joutuneesta rekasta valui rikkihappoa Valtatiellä 2 – tie poikki Kokemäen ja Harjavallan rajalla

Kotimaa

Onnettomuuteen joutuneesta rekasta valui rikkihappoa Valtatiellä 2 – tie poikki Kokemäen ja Harjavallan rajall

Pelastuslaitos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on katkaissut liikenteen Valtatiellä 2 Satakunnassa.Porin hätäkeskus kertoo tiedotteessaan, että tieliikenne­onnettomuudessa vaurioituneesta kemikaalirekasta on vuotanut maastoon muutamia kymmeniä litroja rikkihappoa. Onnettomuus tapahtui Kokemäen ja Harjavallan rajalla.Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja vuoto on tukittu.Pelastuslaitos on onnettomuus­paikalla ja liikenne on ohjattu kiertotielle.