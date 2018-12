Onnettomuuteen joutuneesta rekasta valui rikkihappoa Valtatiellä 2 – tie poikki Kokemäen ja Harjavallan rajalla

Kotimaa

Onnettomuuteen joutuneesta rekasta valui rikkihappoa Valtatiellä 2 – tie poikki Kokemäen ja Harjavallan rajall

Pelastuslaitos

on katkaissut liikenteen Valtatiellä 2 Satakunnassa.Porin hätäkeskus kertoo tiedotteessaan, että tieliikenne­onnettomuudessa vaurioituneesta kemikaalirekasta on vuotanut maastoon muutamia kymmeniä litroja rikkihappoa. Onnettomuus tapahtui Kokemäen ja Harjavallan rajalla. Sen alkusyy ei ole vielä tiedossa.Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja vuoto on tukittu. Iltapäivän aikana pelastuslaitos siivosi rikkihapon maastosta kuorimalla paikalta saastuneen maan pois.Pelastuslaitos on onnettomuus­paikalla ja liikenne on ohjattu kiertotielle.