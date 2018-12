Mies raiskasi nukkuvan lapsuudenystävänsä veneessä – Korkein oikeus muutti ehdollisen vankeustuomion ehdottomaksi

Kotimaa

Mies raiskasi nukkuvan lapsuudenystävänsä veneessä – Korkein oikeus muutti ehdollisen vankeustuomion ehdottoma

oikeus ankaroitti perjantaina raiskaukseen syyllistyneen miehen rangaistusta tuntuvasti. Mies oli raiskannut nukkuvan naisen veneessä.Tuomioistuimissa on määrätty nukkuvan henkilön raiskauksesta ehdollisia ja ehdottomia vankeustuomioita. Korkein oikeus muutti ennakkoratkaisullaan miehen saaman ehdollisen vankeustuomion ehdottomaksi.Ennakkoratkaisu linjaa oikeuskäytäntöä vastaavanlaisissa tapauksissa.mukaan mies ja uhri olivat menneet isomman seurueen kanssa juhlimisen jälkeen jatkoille veneelle kesällä 2014.Nainen oli käynyt veneessä nukkumaan miehen viereen ilman päällyshousuja. He olivat tunteneet toisensa lapsuudesta lähtien ja olivat kuuluneet samaan ystäväpiiriin.Nainen oli ensin herännyt siihen, kun mies oli silittänyt hänen selkäänsä. Hän oli pyytänyt miestä lopettamaan ja nukahtanut uudelleen.Mies oli tämän jälkeen tunkeutunut tiedottomaan naiseen sukupuolielimellään. Mies oli ollut suojaamattomassa yhdynnässä naisen päällä, kun nainen oli herännyt ja pyytänyt miestä jälleen lopettamaan.Mies oli lopettanut yhdynnän heti pyynnön jälkeen.Tuomion mukaan mies oli käyttänyt hyväkseen uhrin humalatilasta tai väsymyksestä johtuvaa tiedotonta tilaa. Nainen ei ollut kyennyt puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan.käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2016 miehen raiskauksesta yhdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.Helsingin hovioikeus muutti joulukuussa 2016 ehdottoman vankeustuomion ehdolliseksi. Hovioikeus määräsi miehelle lisäksi 80 tuntia yhdyskuntapalvelua.Korkein oikeus kumosi nyt hovioikeuden tuomion. KKO langetti miehelle käräjäoikeuden tapaan vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.oikeus toteaa ennakkoratkaisussaan, että tuomioistuimen valinta ehdollisen ja ehdottoman rangaistuksen välillä tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella. Tällöin tuomioistuimen on kiinnitettävä huomiota muun muassa tekijän aiempaan rikollisuuteen ja rikoksen vakavuuteen.Mitä lähempänä rangaistus on kahden vuoden vankeustuomiota, sitä painavammat perusteet pitää olla tuomion määräämiseen ehdollisena.KKO:n mukaan miehelle tuomittu yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomio on niin pitkä, että sen määräämiseen ehdollisena pitäisi olla sitä puoltavia perusteita.Tässä tapauksessa rangaistuksen määräämistä ehdollisena puolsi KKO:n mukaan jossain määrin se, että miestä ei ollut aiemmin tuomittu rikoksista. Lisäksi hän lopetti sukupuoliyhteyden heti, kun uhri oli pyytänyt sitä heräämisensä jälkeen.Rikoksen moitittavuutta lisäsi puolestaan se, että mies oli tiennyt, ettei nainen ollut halunnut seksiä hänen kanssaan. Uhrille aiheutui myös pitkäaikaisia psyykkisiä seurauksia.oikeus päätyi kokonaisarviossaan siihen, että mies oli loukannut vakavasti uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tekoon ei liittynyt KKO:n mukaan sellaisia lieventäviä seikkoja, jotka ”selvästi puoltaisivat” vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdollista.Siksi mies tuomittiin ehdottomaan vankeuteen.Korkeimman oikeuden tuomarikokoonpano ei ollut yksimielinen ratkaisusta. Kaksi oikeusneuvosta olisi pitänyt hovioikeuden tuomion voimassa ja tuominnut siten ehdollista vankeutta.