Influenssakausi on alkanut, ja tartuntoja on todettu jo joka puolella Suomea – liikkeellä on ainakin kahta virusta

Kotimaa

Influenssakausi on alkanut, ja tartuntoja on todettu jo joka puolella Suomea – liikkeellä on ainakin kahta vir

Talven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodenvaihde

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runsaasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rokotteen

Pikkulasten