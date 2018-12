Kotimaa

rajaamista ammattilaiskäyttöön vaativa ”Rajat räiskeelle” -kansalaisaloite onnistui lauantaina keräämään 50 000 kannatusilmoitusta.50 000 kannatusilmoituksen täyttyminen tarkoittaa, että aloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn.Kansalaisaloitteen pyrkimyksenä on rajata luokkien F2- ja F3-ilotulitteet siirtymäajan jälkeen vain luvan saaneiden ammattilaisten käyttöön. Taustalla on halu vähentää ilotulitteiden aiheuttamia terveys-, hyvinvointi- ja ympäristöhaittoja. Mikäli eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen sellaisenaan laiksi, F2- ja F3-luokkien ilotulitteiden kuluttajamyynti loppuu vuoden 2022 alussa.isoa ja keskenään hyvin erilaista järjestöä avasivat kansalaisaloitteen joulukuun 4. päivänä. Järjestöjen joukossa ovat muun muassa Lääkäriliitto, Kuuloliitto, Suomen eläinsuojeluyhdistys, Näkövammaisten liitto, Suomen kennelliitto ja Suomen Ratsastajainliitto.Kansalaisaloitteen etenemiseen vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta oli tarkoitus kerätä puolen vuoden aikana, mutta todellinen allekirjoituspiikki osui samalle päivälle, jona ilotulitteiden myyntipisteet ilmestyivät katukuvaan. Aloite keräsi puolet vaadituista allekirjoituksista vain kahden päivän aikana.Ilotulitteiden myynti on sallittua vain joulukuun 27.–31. päivänä eli uudenvuoden aaton alla. Ilotulitteiden käyttö on rajattu lailla vain uudenvuoden aattoon kello 18:n ja 02:n väliselle ajalle, mutta joka vuosi erilaiset pommit ja raketit alkavat paukkua jo samana päivänä kuin niiden myynti alkaa.piirissä olisi käytännössä noin 90 prosenttia nykyisistä ilotulitteista. Kiellettyjä olisivat suihkut, padat, raketit, roomalaiset kynttilät ja tähtipommit.Kuluttajien ostettaviksi jäisivät tähtisadetikut ja brittien perinteiset paukkukaramellit sekä vapun aikaan myytävät, serpentiiniä sylkevät vappupopparit.Ammattilaisia lakialoitteen rajoitteet eivät koskisi eli ilotulituksia voisi Suomessa katsella jatkossakin.Kansalaisaloitteen laatineiden järjestöjen mukaan ilotulituksen siirtyminen kuluttajilta kokonaan ammattilaisille säästäisi yhteiskunnan varoja esimerkiksi vähentämällä ilotulitteiden virheellisestä ja varomattomasta käytöstä johtuvia silmävammoja ja muita terveys- ja omaisuushaittoja ja myös poliisin ja pelastusviranomaisten hälytystehtäviä.