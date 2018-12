Kotimaa

Opettajankoulutuksen lähtö Savon­linnasta jätti jälkeensä purettavia taloja ja kuolevia ravintoloita – mutta S

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yliopisto-opiskelijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Savonlinnan

Jatkossa

Opettajakoulutuksen

Kulttuurikentälläkin

Innostuneisiin

Yhteisölliseksi