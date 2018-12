Yhä useampi venäläinen Jehovan todistaja hakee suojaa Suomesta – Venäjältä tulee nyt Irakin jälkeen eniten turvapaikanhakijoita

Kotimaa

Yhä useampi venäläinen Jehovan todistaja hakee suojaa Suomesta – Venäjältä tulee nyt Irakin jälkeen eniten tur

Turvapaikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden