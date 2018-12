Kotimaa

Ilotulitteiden aiheuttamista silmä­vammoista on varoitettu, ja ne ovat muuttaneet lain­säädäntöä – uuden­vuode

”Kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005024843.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoitti ilotulitteiden vaaroista räjähtävällä silmällä vuonna 1997.

Erityisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilotulitteiden paukuttelu jakaa kansaa

Ilotulitekauppa

Perheen

Pian