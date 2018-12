Kotimaa

Voimakas matala­paine lähestyy Suomea – tuuli voi hankaloittaa ilotulitteiden ampumista uutena­vuotena

Uudenvuodenaaton

”Ei ehkä hyvä keli rakettien ampumiselle.”

Uuttavuotta

Lämpötila

Uudenvuodenpäivänä

”Sää kylmenee keskiviikkona reilusti.”

Merivartiosto