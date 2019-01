Kotimaa

Saako lapselle antaa jatkossa nimen Billura tai Saatana? Maahan­muutto ja trendit näkyvät uudessa laissa – tes

Voiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden lain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutta lakia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etunimien

Asenteiden

Sekä

Kamala-nimi hyväksyttiin aikuiselle, mutta ei välttämättä lapselle.

Kangas

https://dynamic.hs.fi/2017/vauvannimikone/?_ga=2.267780361.62486385.1545031359-313437857.1506059528