Kotimaa

Troolari palaa Paraisilla, pidetään pinnalla pumppaamalla

Paraisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palava

Varsinais-Suomessa syttyi suurehko kalastusalus palamaan tiistaiaamuna. Pelastuslaitos hälytettiin sammuttamaan palavaa troolaria Käldingen kalasatamaan ennen kello kahdeksaa.Sammutustyöt jatkuivat vielä kello kymmenen jälkeen, kertoi Varsinais-Suomen pelastuslaitos tiedotteessaan. Tuolloin paloa oli kuitenkin saatu rajoitettua.troolari on noin 20 metriä pitkä. Pelastuslaitos on saanut asennettua aluksen ympärille puomit, jotka estävät mahdollisten öljyvuotojen leviämisen. Alusta pumpataan, jotta se pysyy pinnalla.Troolari on kalastusalus, joka on tarkoitettu laahusnuotan eli troolin vetämiseen.