Kotimaa

Etunimiä voi nyt olla neljä, ja lapsikin voi saada sukunimi­yhdistelmän – näin nimilaki muuttui tiistaina

Lapselle

Etunimien antaminen helpottuu

Molemmat puolisot voivat ottaa sukunimiyhdistelmän

Kolme neljästä heteroparista valitsee miehen sukunimen yhteiseksi nimekseen.

Yhteinen sukunimi myös monille avopareille

Lapsi voi saada molempien vanhempien sukunimen

Vierasperäisten nimien antaminen helpottuu

Käytössä olevien sukunimien suoja säilyy