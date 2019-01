Kotimaa

Moni asia saattaisi olla paremmin, jos ministeri katselisi välillä kissavideoita

vuoden vaihtuessa on hyvä hetki astua ulos kaapista ja tunnustaa: katselen työaikana(kin) eläinvideokerhon kissavideoita. Kun teksti ei ota edetäkseen tai kun täytyy siirtyä tehtävästä toiseen; kun pitäisi vihdoin lukea se sähköposti, johon vastaaminen vie seuraavat pari tuntia; tai kun tilastoja varten pyydetään tietoa kuluneelta vuodelta. Tämänkin kolumnin kirjoittamiseen tarvittiin seitsemän kissa- ja yksi mäyräkoiravideo.Ei niin, että minulla siitä kovin huono omatunto olisi. Laatu ja tehokkuus eivät ainakaan luovilla aloilla synny kiireestä ja pakonomaisesta yrittämisestä vaan väljyydestä ja mahdollisuudesta antaa ajatusten vaellella, vaikka sitten kissavideoissa.että sama pätee koko yhteiskunnassa. Tyytyväinen työntekijä on tehokas, paineen alla kelloa vastaan kilpaileva on altis tekemään virheitä ja pyrkii vain saamaan työn tehdyksi sen kummemmin miettimättä työn tarkoitusta tai vaihtoehtoisia mahdollisuuksia suoriutua siitä. Tai edes sen mielekkyyttä.Joillain työpaikoilla tämä onkin oivallettu mutta monilla vallitsee yhä usko kiireen ja valvonnan ylivertaisuuteen. Kiireestä on tehty menestyksen mittari, joka kertoo ihmisen tärkeydestä: huipulla tuulee, ei siellä ole aikaa pysähtyä katselemaan maisemia. Ei ihme, että suomalaisyritykset voihkivat kilpailukykynsä perään: kun liikeidea ei vedä, on helpompi vyöryttää syy työntekijöiden liian suurten palkkojen kontolle kuin pohtia, voisiko joustavuudella ja väljyydellä saada aikaan enemmän kuin valvonnalla ja kiireellä.kiireen palvonta tuntuu levinneen politiikkaankin. Kuluneella vaalikaudella hallitus on suoltanut lakeja ja uudistuksia hurjalla vauhdilla, kuin peläten aikansa loppuvan kesken, ja raakilemaiset uudistukset ovat sitten kaatuneet omaan mahdottomuuteensa tai törmänneet perustuslakiin ja uponneet. Ministeriöiden virkamiehet ovat valittaneet, että he joutuvat lähettämään matkaan hutiloiden valmisteltuja ehdotuksia, koska aikaa kunnon valmistelutyöhön ei ole annettu.Milloin uudistukset on saatu ruhjotuksi läpi, niiden on pian huomattu olevan täynnä valuvikoja, joita on täytynyt alkaa korjata samantien, ja uutuuttaan kiiltelevän järjestelmän sijaan on saatu erilaisilla laastareilla ja purukumilla yhteen harsittuja kummajaisia, joiden voi vain toivoa hajoavan, ennen kuin ne ovat ehtineet aiheuttaa suurempaa tuhoa.Suomi saa keväällä hallituksen, joka ei pyri muuttamaan kaikkea yhdessä yössä – tai vaalikaudessa – vaan uskaltaa antaa asioitten olla ja ajattelee ennen kuin toimii. Samalla työrauhan saisivat erilaiset valtion laitokset, jotka nyt aloittavat sarjan uusia uudistuksia ennen kuin edelliset on saatu ajetuksi sisään, kuten kouluissa on valitettu.Britanniassa konservatiivipuolueen kansanedustajat voivat esittää puoluejohtajalleen epäluottamuslausetta vain kahdentoista kuukauden välein. Uskoisin, että kouluissa ja yliopistoissa huokaistaisiin helpotuksesta, jos ministeriö saisi ehdottaa uudistuksia niihin vain kymmenen vuoden välein.Moni asia saattaisi olla paremmin, jos uudistamisvimmassa oleva ministeri katselisi välillä kissavideoita ennen kuin panisi alaisensa valmistelemaan jälleen yhtä uudistusta.