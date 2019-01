Toimitusjohtajan epäillään ampuneen oven läpi naisen kuoliaaksi Sammatissa – mies saa syytteet taposta ja tapon yrityksestä

Kotimaa

Toimitusjohtajan epäillään ampuneen oven läpi naisen kuoliaaksi Sammatissa – mies saa syytteet taposta ja tapo

Sammatin viimesyksyisestä henkirikoksesta on nostettu syytteet paikallista toimitusjohtajaa vastaan.45-vuotiaan miehen epäillään ampuneen oven läpi 42-vuotiaan naisen kuoliaaksi aamuyöllä 11. syyskuuta. Oven takana oli tuolloin myös uhrin kouluikäinen poika.Syyttäjä nosti keskiviikkona epäiltyä ampujaa vastaan syytteet taposta, tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.Poliisin mukaan henkirikoksen uhrin puoliso oli aikaisemmin työskennellyt epäillyn ampujan omistamassa yrityksessä. Mies ja entisen työntekijän perhe olivat olleet tekemisissä keskenään, mutta heidän välilleen oli tullut erimielisyyksiä.Syytteet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Lohjalla 14. ja 18. tammikuuta. Rikoksista epäilty mies on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.ampuja on HS:n tietojen mukaan pienehköjen sammattilaisten maanrakennusalan yritysten toimitusjohtaja ja omistaja.Hänet on tuomittu tällä vuosikymmenellä kahdesta muustakin rikostapauksesta, joihin liittyy ampuma-ase.Vuonna 2012 hän oli saapunut yöllä erään toisen entisen työntekijänsä kotiovelle. Päihtynyt mies oli ilmoittanut ovella entiselle työntekijälleen tulleensa hankkimaan elinkautisen vankeustuomion ja laittanut kättään povitaskuunsa. Hänellä oli mukanaan luvaton pistooli, luotiliivit ja lukuisia patruunoita.Entisen työntekijän mukaan tilanne kesti noin varttitunnin, jonka jälkeen mies poistui paikalta taksilla vahingoittamatta ketään. Poliisit olivat tuolloin tulossa paikalle.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta, laittomasta uhkauksesta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta 170 tunniksi yhdyskuntapalveluun.2010 mies oli ampunut päihtyneenä kotonaan Lohjalla silloista seurustelukumppaniaan sääreen ja laittanut pistoolin tämän suuhun. Lisäksi hän oli lyönyt naista nyrkillä naamaan ja potkinut kylkiin, kun tämä oli maannut maassa.Käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä pahoinpitelystä yhdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.