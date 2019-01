Grafiikat näyttävät Aapeli-myrskyn tuhovoiman – 32,5 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi siirtää ulkorakennuksen paikoiltaan

Kotimaa

Grafiikat näyttävät Aapeli-myrskyn tuhovoiman – 32,5 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi siirtää ulkorakennu

Aapeli-myrskyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisen