Kotimaa

Urheiluseuran valmentajaa epäillään alaikäisen valmennettavansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä Hyvinkäällä

Hyvinkääläisen

urheiluseuran valmentajan epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen alaikäistä valmennettavaansa. Poliisi tiedotti tapauksesta torstaina.Käräjäoikeus on vanginnut hieman yli 50-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikoksen epäillyn tapahtuneen kesä–joulukuussa viime vuonna.Mies ei enää valmenna urheiluseurassa. Seura on purkanut hänen työsopimuksensa.Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedota tässä vaiheessa tapauksesta enempää.