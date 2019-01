Kotimaa

Oulun seksuaalirikoksesta epäilty mies otettu kiinni Saksassa

seksuaalirikoksesta epäilty mies on otettu kiinni Saksassa. Etsintäkuulutettu mies jäi kiinni keskiviikkona iltayhdeksältä Saarbrückenin kaupungissa lähellä.Kiinnioton teki Saksan poliisi. Saarbrücken sijaitsee Saksan lounaisosassa lähellä Ranskan ja Luxemburgin rajoja.Oulun poliisi oli etsintäkuuluttanut miehen kansainvälisesti. Keskusrikospoliisi lisäsi hänet Europolin Monst wanted -listalle 21. joulukuuta.Poliisin mukaan mies siirrettäneen Suomeen tammikuun aikana.käräjäoikeus on vanginnut miehen poissa olevana todennäköisin syin epäiltynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.Miehen rikosepäilyt liittyvät Oulun seksuaalirikosvyyhtiin, jossa on epäiltyinä seitsemän muutakin ulkomaalaistaustaista miestä.Oulun poliisi tiedotti kertaalleen jo joulukuussa, että mies olisi otettu kiinni Saksassa.Poliisi korjasi kuitenkin tietoa niin, että mies oli ollut ”kontaktissa” poliisin kanssa Saksassa. Oulun poliisi myönsi tulkinneensa väärin, että mies olisi otettu kiinni.Uutinen päivittyy.