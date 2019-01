Kolmen ihmisen hengen vaatineesta Oulun kolarista uutta tietoa: Kuljettaja ajautui ensin pientareelle ja menetti auton hallinnan

Kotimaa

Kolmen ihmisen hengen vaatineesta Oulun kolarista uutta tietoa: Kuljettaja ajautui ensin pientareelle ja menet

Oulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viimelauantaista kuolonkolaria edelsi poliisin mukaan henkilöauton kuljettajan tekemä nopea liike, jonka vuoksi hän menetti ajoneuvonsa hallinnan.Poliisi tiedotti torstaina aiempaa tarkempia tietoja henkilöauton ja kuorma-auton yhteentörmäyksestä. Poliisi on kuullut onnettomuuden silminnäkijöitä ja tehnyt teknistä tutkintaa.Turmassa kuoli kolme Venäjän kansalaista. He olivat tulleet Suomeen samana päivänä ja matkustivat turman sattuessa henkilöautolla nopeusrajoituksen mukaisesti Nelostietä pohjoisen suuntaan.kertoi torstaina, että henkilöauto ajatui tien kaksikaistaisella osalla hieman ennen Haukipudasta muutaman kerran tien oikeaan reunaan ja lopulta oikeanpuoleiselle pientareelle.Kuljettaja teki tällöin voimakkaan korjausliikkeen ja menetti ajoneuvonsa hallinnan. Henkilöauto kääntyi poikittain ja törmäsi kuljettajan puoli edellä vastaantulevan kuorma-auton keulaan.Poliisin mukaan tie oli onnettomuuspaikalla jossain määrin sohjoinen. Turma tapahtui lauantaina iltapäivällä noin puoli kilometriä Haukiväylän rampista pohjoiseen.epäilee henkilöautoa kuljettanutta naista liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta kuolemantuottamuksesta. Rikosepäilyt eivät etene syyteharkintaan, koska rikoksesta epäilty on kuollut.Kuorma-auton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.Uhreista kaksi oli syntynyt 1980-luvulla ja kolmas oli kouluikäinen lapsi. Kuorma-auton kuljettaja selvisi turmasta ilman vakavia fyysisiä vammoja.Poliisi on tehnyt tutkinnassa yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa.