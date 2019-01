Kotimaa

Tällainen on yksinäinen kalliotilkku, jolla puhalsi keskiviikko­yönä ennätyksellinen tuuli: epäonniselta pikku

Pieni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalliotilkku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bogskär

Saarelle