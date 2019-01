Uskomaton virheiden ketju johti vakavaan kemikaalionnettomuuteen ja räjähdysvaaraan Mäntyharjussa – HS listasi, mikä kaikki meni pieleen

Kotimaa

Uskomaton virheiden ketju johti vakavaan kemikaalionnettomuuteen ja räjähdysvaaraan Mäntyharjussa – HS listasi

Mäntyharjussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virhe 1: Venäläiset kemikaalivaunut ohjattiin tilapäissäilytykseen Mäntyharjuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virhe 2: Vaunuletka kiinnitettiin liian keveästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virhe 3: Pelastusviranomaisille ei kerrottu tilapäissäilytyksestä

Virhe 4: Vakavan ympäristöriskin mahdollisuutta ei ymmärretty

Virhe 5: Pelastustoimia johdettiin etänä

Onnettomuudesta

VR

Onnettomuuskeskuksen