Posti lopetti kaikki lentonsa, kirjeet liikkuvat enää maanteitse – Edes pikakirje ei mene välttämättä päivässä perille

Kotimaa

Posti lopetti kaikki lentonsa, kirjeet liikkuvat enää maanteitse – Edes pikakirje ei mene välttämättä päivässä

Posti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodenvaihteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muuttunut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttajakirjeiden