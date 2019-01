Unohdettu suomalainen taistelumaalari nousi tsaarin suosioon Venäjällä – ”Boheemi ja velikulta, jonka seikkailuista rintamalla kulki lukemattomia tarinoita”

Kotimaa

Unohdettu suomalainen taistelumaalari nousi tsaarin suosioon Venäjällä – ”Boheemi ja velikulta, jonka seikkail

”Ikuinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Back­mansson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rönkön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Backmansson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mantšurian

Ensimmäiseen

Backmanssonin

Nykypäivän ”taistelumaalarit” koulutetaan Santahaminassa

Taistelumaalarit

Taistelukuvaajiksi