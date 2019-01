Kotimaa

Poliisi käski karkottaa susilauman Varsinais-Suomessa

Marttilasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Varsinais-Suomesta on ilmoitettu useita susihavaintoja, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina tiedotteessaan. Poliisi määräsi susilaumaa karkottamaan suurriistavirka-avun, joka on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä järjestelmä.Ensimmäinen susi nähtiin poliisin mukaan perjantai-iltapäivänä. Suden nähnyt ihminen oli noin 50 metrin päässä sudesta.jälkeen alueelta on kertynyt useita näkö- ja jälkihavaintoja, poliisi kertoo. Jälkiä on ollut myös asuintalojen pihoilla. Jälkien perusteella on poliisin mukaan kyseessä ainakin viiden suden lauma. Sen arvioidaan tulleen asutulle alueelle peuran jälkiä seurattuaan.Suurriistavirka-apu on karkottanut susia yön aikana Laurilan alueella. Poliisin mukaan ei ole varmaa, että kaikki sudet olisivat välttämättä poistuneet asutulta alueelta.