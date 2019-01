Kotimaa

Kolme sairaalaan neljän auton kolarista Valtatie 12:lla Lahdessa – tie poikki

valtatie 12:lla on sattunut neljän auton kolari, kertoo Hämeen poliisi. Kolme ihmistä on toimitettu sairaalaan ja kolme on tarkastettu paikan päällä, kertoo pelastuslaitos.Onnettomuus sattui noin kilometri Lahden Pekanmäen risteyksestä Nastolan suuntaan. Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat nokikkain ja lisäksi vielä toinen pakettiauto suistui ojaan, kertoo päivystävä palomestari.autoista oli lähtenyt poliisin mukaan heittelehtimään ohitustilanteessa. Osallisena oli lisäksi toinen henkilöauto, joka selvisi muita autoja vähemmillä vaurioilla.Poliisi on kertonut, että pakettiautoja oli yksi, mutta paikalla olleen päivystävän palomestarin mukaan pakettiautoja oli kaksi.on poikki toistaiseksi molempiin suuntiin. Paikalla on poliisi ja pelastuslaitoksen yksiköitä ja kiertotie on järjestetty. Liikenne ohjataan vanhalle Nastolantielle Lahden sekä Villähteen päästä. Pelastuslaitoksen arvion mukaan tie saadaan auki noin kello 15.Tarkempi onnettomuuspaikka on Joutjärven liittymästä noin kolme kilometriä Villähteen liittymän suuntaan.