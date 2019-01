Dronejen aiheuttamat vakavat vaaratilanteet heikentäneet lentoturvallisuutta – ”Vuoden 2018 merkittävin ja huolestuttavin trendi”

Kotimaa

Dronejen aiheuttamat vakavat vaaratilanteet heikentäneet lentoturvallisuutta – ”Vuoden 2018 merkittävin ja huo

Vakavien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvauskopterin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

vaaratilanteiden määrä suomalaisessa kaupallisessa ilmailussa on kasvanut dronejen eli kauko-ohjattavien lennokkien takia. Tämä ilmenee Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) turvallisuuskatsauksesta.Vakavia vaaratilanteita oli viime vuonna yhteensä 12 kappaletta, kun kymmenen vuoden keskiarvo on 7 vakavaa vaaratilannetta vuodessa.Viraston mukaan määrän kasvu johtui dronetoiminnan aiheuttamista läheltä piti -tilanteista ilmassa. Tapauksissa lennokki on ollut niin lähellä lentokonetta, että yhteentörmäykseltä vältyttiin vain sattumalta. Vaaratilanteet sattuivat pääosin Helsinki-Vantaan lentokentän lähistöllä.Dronejen aiheuttamien läheltä piti -tilanteiden määrä lisääntyi huomattavasti toissa vuodesta, jolloin niitä oli kaksi.”Dronejen aiheuttamat tilanteet olivatkin vuoden 2018 merkittävin ja huolestuttavin trendi”, turvallisuuskatsauksessa todetaan.Viraston mukaan suuri osa ammattimaisista droneoperaattoreista toimii vastuullisesti.”Onkin luultavaa, että läheltä piti -tilanteiden aiheuttajat ovat pääosin yksityisiä lennättäjiä, jotka joko eivät tiedä tai eivät välitä toimintaa koskevista määräyksistä”, katsauksessa todetaan.Kaikkiaan suomalaisessa kaupallisessa ilmailussa vuosi oli turvallinen, koska yhtään onnettomuutta ei tapahtunut. Jos lasketaan mukaan ulkomaiset yhtiöt, Suomessa tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus, kun Kittilässä liikesuihkukoneen ovi avautui suurella voimalla ja osui koneen kapteenia päähän tammikuussa. Kapteeni kuoli vammoihinsa.Kaupallisella ilmakuljetuksella tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä matkustajien, rahdin tai postin kuljetukseen korvausta vastaan. Siinä ei siis ole mukana esimerkiksi harrasteilmailua.ja lentokoneen törmäyksen seurauksista ei ole viraston mukaan varmaa tietoa, koska törmäyksiltä on Suomessa toistaiseksi vältytty. Kansainvälisesti osumia on tapahtunut, mutta niissä on säästytty pahemmilta seurauksilta. Britannian liikenneviranomaisten tutkimuksen mukaan dronen osuma ilma-alukseen aiheuttaisi pahemmat vauriot kuin esimerkiksi samanpainoisen linnun osuma.Tutkimuksen mukaan matkustajakoneen tuulilasi voisi vaurioitua vaarallisella tavalla törmäyksessä 4-kiloisen dronen osien kanssa.Lisätutkimukset ovat Liikenne- ja viestintäviraston mukaan kuitenkin vielä tarpeen.Helsinki-Vantaan läheisyydessä lennätettiin toukokuussa lennokkeja liian korkealla viraston luonnehdinnan mukaan epidemiaksi asti. Loppuvuodesta ilmoitukset ovat vähentyneet, mutta yksittäisistä tapauksista on raportoitu silti kuukausittain.kaupallisessa matkustajareittiliikenteessä ei sattunut viime vuonna yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Maailmanlaajuisesti tällaisia onnettomuuksia oli 11, ja kuolleita yhteensä 530 ihmistä.Liikenne- ja viestintäviraston turvallisuuskatsauksessa todetaankin, että ennätyksellisen turvallisen vuoden 2017 jälkeen vuosi 2018 oli huomattavasti heikompi.”Siitä huolimatta viime vuosi oli kautta aikojen kolmanneksi turvallisin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrällä arvioituna”, katsauksessa todetaan.Myös harrasteilmailun vuotta voi kutsua turvalliseksi. Onnettomuuksia sattui 7, mutta kukaan ei kuollut.