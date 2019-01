Timo Tammiselta karhuttiin kahden ajoneuvon veroja, vaikkei hän ollut kulkupelejä edes nähnyt – Traficom: Luovutusilmoituksen voi tosiaan tehdä kenen tahansa nimiin

Kotimaa

Timo Tammiselta karhuttiin kahden ajoneuvon veroja, vaikkei hän ollut kulkupelejä edes nähnyt – Traficom: Luov

Posti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Traficomin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virkkunen

Tammiselle

Traficom