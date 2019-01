Kotimaa

Kommentti: Maailman onnellisin maa, jossa eläkepäivät voivat kiertyä itsemurha­suunnitelmien ympärille – Suoma

Palasin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorimies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olemme tehneet historiallisen ihmeen parin sukupolven aikana.

Niukkuustutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun asuin

Kiina