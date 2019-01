”Laita se tietolähdetoiminta kuntoon tai joudut käräjille” – Todistajan mukaan krp:n päällikkö varoitti poliisiylijohtaja Mikko Paateroa ongelmista

Kotimaa

”Laita se tietolähdetoiminta kuntoon tai joudut käräjille” – Todistajan mukaan krp:n päällikkö varoitti poliis

Tietolähdetoimintaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Istunnossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaiseksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kireätunnelmaisissa

Krp esitteli

Pasilan miehen