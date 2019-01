Kotimaa

Finnair peruu tiistailta useita lentoja lumisateen vuoksi – Ilmatieteen laitos varoittaa kehnosta ajokelistä

on perunut tiistailta useita lentoja ennustetun runsaan lumisateen vuoksi. Ainakin 14 lentoa on peruttu. Suurin osa niistä on iltapäivään ajoittuvia kotimaan lentoja, kerrotaan Finnairin viestinnästä.Kotimaan lentojen lisäksi mukana on yksi edestakainen lento Helsinki-Vantaalta Brysseliin.Finnairin mukaan lumisade hidastaa liikennettä, minkä vuoksi joitakin lentoja peruttiin. Lentoja peruttiin yhtiön mukaan reiteiltä, joilla kulkee tiistaina muitakin koneita.on syytä varautua huonoon ajokeliin tiistaiksi. Tiesäätä heikentää lännestä saapuva runsas lumi- ja räntäsadealue, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Ajokelin odotetaan muuttuvan kehnoksi 11 maakunnassa linjalla Satakunta–Keski-Suomi–Etelä-Karjala sekä niistä etelään.Uutta lunta voi kertyä sisämaassa paikoin kymmenisen senttiä, arvioi päivystävä meteorologi Kaisa Solin STT:lle.Pitkäkestoinen lumisade saattaa jatkua etelässä keskiviikon puolelle.Merialueille on annettu kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren itäosaan, Ahvenanmerelle ja Selkämeren eteläosaan.