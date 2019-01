Kotimaa

Rekkoja jumissa Uudellamaalla – ajokeli on paikoin erittäin huono, lumisade jatkuu huomiseen asti

Mäntsälässä kaksi rekkaa on jumissa tiellä poikittain. Autot haittaavat liikennettä Nelostiellä Helsingin suuntaan.Järvenpäässä Vanhalla Lahdentiellä polttoöljyä ja dieseliä sisältävä yhdistelmäperävaunu on kaatunut ojaan ja tukkii toista kaistaa.Etelä- ja Keski-Suomessa on parhaillaan huono tai paikoin erittäin ajokeli lumi- ja räntäsateen takia. Yöllä lännestä saapunut lumisadealue on peittämässä maan eteläosaa alleen.laitos varoittaa huonosta ajokelistä 11 maakunnassa Pori–Savonlinna-linjan eteläpuolella.Lumisade voi ajoittain olla sankkaa. Lunta tulee etelässä koko päivän ja mahdollisesti myös huomenna keskiviikkona.Finnair perui jo maanantaina 14 lentoa tiistailta. Helsinki-Vantaalta lähtevistä lennoista on peruttu 10.Lämpötila pyörii päivällä maan eteläosassa tänään nollan molemmilla puolilla, pohjoisessa ollaan selkeämmin pakkasella.