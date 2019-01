Kotimaa

Ilmavoimien komentaja ja Karjalan lennoston entinen komentaja saavat syytteet

Ilmavoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmavoimien