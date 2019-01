Kotimaa

Turistibussi kaatui Ivalossa – Kyydissä oli 32 ihmistä, kukaan ei loukkaantunut

Saariselällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikalla käynyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy