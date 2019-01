Aikuisten ruokavalio on kaukana suositeltavasta – naisten ja miesten ruokatottumukset eroavat yhä enemmän toisistaan

Kotimaa

Aikuisten ruokavalio on kaukana suositeltavasta – naisten ja miesten ruokatottumukset eroavat yhä enemmän tois

Aikuisten

Nyt

Tiedot

ruokatottumukset ja ravintoaineiden saanti eivät monelta osin ole ravitsemussuositusten mukaisia. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja syödään liian vähän, punaista ja prosessoitua lihaa taas liian paljon.Miesten ja naisten ruokavaliot eroavat yhä enemmän toisistaan – naisten eduksi.Neljä viidestä miehestä syö punaista ja prosessoitua lihaa suosituksia enemmän, naisista yksi neljästä. Suositus on, että näitä syötäisiin enintään puoli kiloa viikossa.Myönteistäkin kehitystä on tapahtunut. Kuidun ja D-vitamiinin saanti ruoasta on lisääntynyt. Samoin useita vitamiineja, kuten E-vitamiinia ja B12-vitamiinia, sekä kivennäisaineita, kuten kaliumia, seleeniä ja sinkkiä, saadaan tarpeeseen nähden riittävästi.Proteiinin syöminen on Suomessa aikuisilla pääosin riittävää tai runsasta.saatujen tulosten mukaan väestöstä 35 prosenttia saa ruokavaliostaan liikaa rasvaa. Hiilihydraattien ja kuidun saanti on sitä vastoin riittämätöntä yli 70 prosentilla aikuisista.Suositusten mukaan tyydyttyneiden rasvahappojen saannin tulisi olla alle kymmenen prosenttia päivän energiasta. Vain joka kahdeskymmenes aikuinen pääsee Suomessa tähän.Tyydyttymätöntä rasvaa on erityisesti kasviöljyissä, kasviöljypohjaisissa levitteissä, pähkinöissä, siemenissä sekä kalassa ja kanassa.Naisten ruokavalio on lähempänä suosituksia kuin miesten. Naiset syövät useammin maitovalmisteita, kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Naisistakin kuitenkin vain joka viides syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja suositusten mukaisesti eli vähintään puoli kiloa päivässä.Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa liikaa suolaa. Suositus on, että suolaa kertyisi alle 5 grammaa päivässä, mutta naiset saavat ruoassa suolaa keskimäärin 6,4 grammaa ja miehet 8,7 grammaa päivässä.selviävät FinRavinto 2017 -tutkimuksesta. Siinä selvitettiin Suomessa asuvien 18–74-vuotiaiden elintarvikekulutusta ja ravintoaineiden saantia.Tutkimus tehtiin tammi-lokakuussa 2017 yhteensä 50 paikkakunnalla. Osallistujina oli runsaat 1600 Suomessa asuvaa.