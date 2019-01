Puukotus vaasalaisen ammattiopiston käytävällä oli syyttäjän mukaan kunniaväkivaltaa – mies myöntää, että teon motiivina oli ”kunnian puhdistaminen”

Kotimaa

Puukotus vaasalaisen ammattiopiston käytävällä oli syyttäjän mukaan kunniaväkivaltaa – mies myöntää, että teon

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väkivallanteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy