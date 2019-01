Poliisi otti kiinni miehen, jota epäillään joensuulaisen uimahallin höyrysaunassa tapahtuneesta kahden pojan hyväksikäytöstä

Kotimaa

poliisi tiedotti keskiviikkona ottaneensa kiinni 87-vuotiaan miehen, jota epäillään kahden lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies oli joulukuun 7. päivänä mennyt Joensuussa Vesikon uimahallin saunaan kahden pojan perässä ja alkanut tyydyttää itseään heidän edessään.Alle 16-vuotiaat pojat olivat poliisin mukaan poistuneet saunasta välittömästi ja kertoneet asiasta myöhemmin vanhemmilleen. Poliisin tietoon asia tuli poikien vanhempien ja uimahallin henkilökunnan taholta vasta viikkoa myöhemmin.Miehen henkilöllisyys selvisi Vesikon uimahallin valvontakameratallenteiden avulla. Niiden perusteella poliisi pääsi 87-vuotiaan Heinävedellä asuvan miehen jäljille. Mies on tällä hetkellä pidätettynä ja häntä on kuulusteltu. Poliisin esitutkinnan keskeneräisyyden vuoksi kuulusteluiden sisältöä ei vielä voida avata enempää.mukaan on mahdollista, että mies oli kohdistanut vastaavaa toimintaa samana päivänä myös muihin paikalla olleisiin lapsiin. Näkemys perustuu poikien havaintoihin, joiden mukaan mies oli mennyt höyrysaunaan muidenkin uimahallissa olleiden lasten perässä. Poliisilla tällä hetkellä olevien tietojen perusteella mies ei ole koskenut alaikäisiin lapsiin.Poliisille ei ole tullut muita ilmoituksia vastaavista tapauksista Vesikon uimahallista tai muista Joensuun alueen uimahalleista, joten tämän hetkisen tiedon perusteella kyse on yksittäisestä teosta.Havainnot vastaavista tapauksista voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisilaitoksen puhelinpäivystykseen numeroon 0295 415 455 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.