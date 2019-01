Kotimaa

Saimaan ammatti­korkea­koulussa on todettu keuhko­tuberkuloosi­tapaus

ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa opiskelevalla opiskelijalla on todettu tarttuva keuhkotuberkuloosi, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tiedotteessa.Tartunnan saanut opiskelee tekniikan alaa.Tiedotteen mukaan tuberkuloosille 1.9.–11.12.2018 altistuneet opiskelijat ja työntekijät on kartoitettu, ja heidät on kutsuttu tutkimuksiin. Asiasta on lähetty tiedote myös yliopiston muille opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle.tarttuu hengitettävän ilman kautta. Ilmaan tuberkuloosibakteerit pääsevät sairastuneen henkilön yskiessä.Tartunnan oire on yli kolme viikkoa kestävä yskä, johon voi liittyä limaisuutta. Lisäksi voi esiintyä väsymystä, ruokahaluttomuutta, laihtumista, yöhikoilua, hengenahdistusta, kuumeilua ja veriyskää, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toteaa.Piirin mukaan Etelä-Karjalassa tavataan vuosittain 6–8 tuberkuloositapausta. Suomessa uusia tartuntoja on vuosittain noin 200. Tauti paranee yleensä lääkityksellä.