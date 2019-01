Kotimaa

Poliisi tutkii Oulussa neljää uutta epäiltyä seksuaalirikosta – uhrit alle 15-vuotiaita tyttöjä

Poliisi

tutkii Oulussa neljää uutta epäiltyä seksuaalirikosta, joiden uhrit ovat alle 15-vuotiaita tyttöjä. Epäiltyjen rikosten nimikkeet ovat raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.Poliisi on ottanut kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä, jotka ovat todennäköisin syin epäiltyjä teoista. Yhteensä epäiltyjä on neljä, joista kaksi on noin 20-vuotiaita ja kaksi alle 18-vuotiaita.sarja järkytti Oulussa viime vuoden lopulla. Poliisi ilmoitti joulukuussa tutkivansa viittä eri seksuaalirikoskokonaisuutta, jotka eivät liity toisiinsa.Oulun poliisi tiedotti perjantaina, että yksi tuolloin julki tulleiden seksuaalirikoksen uhreista kuoli viime syksynä. Poliisi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa käydyn keskustelun vuoksi.Kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta, ja sitä tutkitaan normaalina kuolemansyyntutkintana. Sen vuoksi poliisi ei kerro asiasta enempää.vuonna julki tulleiden rikosten epäillyt tekijät ovat täysi-ikäisiä ulkomaalaistaustaisia miehiä, jotka ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Uhrit ovat suomalaisia 13-15-vuotiaita tyttöjä.Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus, raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely.Epäillyt ja uhrit ovat ainakin joissain tapauksissa olleet yhteydessä sosiaalisessa mediassa.Syksyllä ilmi tulleiden rikosten tutkinta on kesken. Tapaukset siirtynevät syyteharkintaan kesällä.