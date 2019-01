Kotimaa

Voiko seksuaaliri­kokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottaa? Miksi irakilaiset korostuvat rikos­tilastossa

poliisi tiedotti perjantaina tutkivansa neljää uutta epäiltyä seksuaalirikosta https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005962827.html , joissa epäillyt tekijät ovat ulkomaalaistaustaisia ja uhrit alle 15-vuotiaita tyttöjä.Rikosepäilyt ovat herättäneet poikkeuksellista huomiota ja tyrmistystä, koska poliisi tutki jo ennestään viittä eri ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemiksi epäiltyä seksuaalirikoskokonaisuutta.HS kokosi vastauksia kysymyksiin, joita ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemiksi epäillyt seksuaalirikokset voivat herättää.

Ovatko ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemät seksuaalirikokset yleistyneet Suomessa?

valtaosa seksuaalirikoksista epäillyistä on kantasuomalaisia, mutta ulkomaan kansalaiset ovat määräänsä nähden yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa.Vuonna 2017 ulkomaisten epäiltyjen osuus oli poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista noin 17 prosenttia. Viime vuoden rikostilastoa ei ole vielä julkaistu.Rikostilastoissa korostuvat maat, joista tullaan Suomeen turvapaikanhakijoina.Erityisesti irakilaisten mutta myös afganistanilaisten epäiltyjen määrät ovat kasvaneet verrattuna tämän vuosikymmenen alkuun. Määrät nousivat uudella tasolle sen jälkeen, kun Suomeen saapui poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita vuonna 2015.Poliisi ei ole tiedottanut, mistä maista Oulun seksuaalirikoksista epäillyt ovat lähtöisin. Ylen joulukuussa julkaiseman selvityksen https://yle.fi/uutiset/3-10553584 mukaan epäillyt ovat tulleet Suomeen eri maista kuten Irakista, Afganistanista ja Eritreasta.

Miksi erityisesti irakilaiset ovat yliedustettuina rikostilastoissa?

käsitteli laajassa kirjoituksessa toukokuussa 2017 sitä, miksi irakilaiset ovat yliedustettuina raiskaustilastoissa ja mitä ilmiölle voisi tehdä. Täältä voit lukea koko jutun https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005206976.html Useat HS:n tuolloin haastattelemat poliisit ja tutkijat sanoivat, että irakilaisten suureen seksuaalirikoslukuun vaikuttavat voimakkaasti Irakin olot.Maassa on sodittu pitkään. Sieltä tulleet nuoret miehet ovat kasvaneet väkivallan keskellä. Osa heistä on myös osallistunut taisteluihin.Monilla tulijoista on rikkinäiset perheet, ja Suomessa yhteisön ja suvun sosiaalinen kontrolli puuttuu. Taustalla vaikuttaa useiden asiantuntijoiden mielestä myös erilainen käsitys naisten asemasta.HS:n haastattelemat irakilaiset nostivat esiin kulttuurierot.Suomen pakolaisavussa työskennellyt irakilaisnainen arvioi, että tilanteeseen vaikuttaa suuresti naisten heikko asema Irakissa. Hänen mukaansa Irakissa lapset kasvatetaan siihen, että pojilla ja miehillä on eri oikeudet kuin tytöillä ja naisilla.Eräs irakilainen mies kertoi myös tuntevansa irakilaisia naisia ja miehiä, jotka uskovat, että nainen ei voi avioliitossa kieltäytyä lainkaan seksistä.Hän arvioi, että irakilaismiehet saattavat tulkita suomalaisia naisia väärin monista syistä. Irakista puuttuu deittailukulttuuri, minkä vuoksi miehet eivät välttämättä osaa käyttäytyä treffeillä oikein ja lukea oikein sitä, mitä nainen käytöksellään tarkoittaa. Irakissa miehet eivät ole myöskään tottuneet näkemään naisia humalassa, mikä voi lisätä väärinkäsityksiä.

Voiko seksuaalirikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen käännyttää tai karkottaa Suomesta?

tapauksissa kyllä, mutta tilanne henkilön kotimaassa voi joissakin tapauksissa estää karkotuksen.Ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saanut henkilö voidaan karkottaa, jos hänen tekemästään rikoksesta laissa säädetty enimmäisrangaistus on vähintään yksi vuosi vankeutta tai hän syyllistyy rikoksiin toistuvasti.Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus ja lähes kaikki muutkin seksuaalirikokset ylittävät rangaistusasteikoltaan sen rajan, että henkilö voidaan karkottaa rikoksen perusteella. Karkottaminen on mahdollista, vaikka oleskelulupa olisi pysyvä.Maahanmuuttovirasto päätti viime vuoden tammi–marraskuussa karkottaa väkivalta-, seksuaali- ja muiden rikosten perusteella kaikkiaan 91 henkilöä. Eniten rikosperusteisia karkotuspäätöksiä saivat irakilaiset, virolaiset ja somalialaiset.”Jos henkilö tuomitaan ehdottomaan vankeuteen, hän suorittaa rangaistuksen ensin Suomessa. Karkotus tapahtuu sen jälkeen, kun hän on suorittanut rangaistuksensa”, kertoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo https://www.hs.fi/haku/?query=esko+repo ei kuitenkaan karkota ihmisiä, jos he ovat vaarassa joutua esimerkiksi kidutetuksi kotimaassaan. Tässä asiassa Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.Perustuslain mukaan ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.Jos turvapaikanhakija syyllistyy rikokseen hakuprosessin aikana, häntä ei käännytetä suoraan maasta. Maahanmuuttovirasto arvioi tällaisessakin tapauksessa, onko henkilö kansainvälisen suojelun tarpeessa.”Karkottamisessa on otettava huomioon myös lapsen etu ja perhe-elämän suoja, jotka tulevat kansainvälisistä sopimuksista. Suomessa lainsäädännön on luonnollisesti oltava linjassa oikeudellisesti sitovien kansainvälisten sopimusten, kuten vaikkapa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa”, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+ojanen totesi Helsingin Sanomissa https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005957019.html aiemmin tammikuussa.

Poliisi on varoittanut sosiaalisessa mediassa vaanivista saalistajista – miten siellä kannattaa toimia?

