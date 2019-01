Toimitusjohtajalle luetaan tänään syytteet Sammatin henkirikoksesta – miehen epäillään ampuneen oven läpi naisen kuoliaaksi

Kotimaa

Toimitusjohtajalle luetaan tänään syytteet Sammatin henkirikoksesta – miehen epäillään ampuneen oven läpi nais

Sammatin viimesyksyisen henkirikoksen oikeuskäsittely alkaa maanantaiaamuna kello yhdeksän Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.Syyttäjän mukaan 45-vuotias sammattilaismies ampui oven läpi 42-vuotiaan naisen kuoliaaksi aamuyöllä 11. syyskuuta. Oven takana oli tuolloin myös uhrin kouluikäinen poika.Miehelle luetaan oikeussalissa syytteet taposta, tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.HS.fi kertoo oikeudenkäynnin tapahtumista maanantaina.ampuja on HS:n tietojen mukaan pienehköjen sammattilaisten maanrakennusalan yritysten toimitusjohtaja ja omistaja. Poliisin mukaan henkirikoksen uhrin puoliso oli aikaisemmin työskennellyt epäillyn ampujan omistamassa yrityksessä.Mies ja entisen työntekijän perhe olivat olleet tekemisissä keskenään, mutta heidän välilleen oli tullut erimielisyyksiä.Syytteiden käsittelylle on varattu käräjäoikeudessa kaksi istuntopäivää. Toinen istuntopäivä on torstaina.Henkirikoksesta syytetty mies on tuomittu aiemminkin väkivallasta ja uhkailusta. Hänen rikostaustastaan kerrotaan tarkemmin alla olevassa kirjoituksessa.