Kotimaa

Poliisi vapautti Pansion ampumisesta epäillyt miehet

Poliisi on vapauttanut kuusi miestä, joita epäiltiin viime viikolla ammuskelusta Pansiossa Pernon koululle johtavalla tiellä.



Poliisin mukaan tapahtuneesta ei aiheutunut ulkopuolisille vaaraa. Poliisi jatkaa tutkimuksia ja odottaa nyt teknisten tutkimusten tuloksia.



Rikosta on tutkittu vaaran aiheuttamisena, ampuma-aserikoksena sekä laittomana uhkauksena. Miehillä on ulkomaalaistausta.