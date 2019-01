Kotimaa

Rikosepäilyt lasten hyväksi­käytöstä lisääntyivät viime vuonna – 2000-luvun synkin vuosi oli 2011 ennen turvap

Epäilyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väestöön

Norjassa