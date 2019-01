Miksi Suomen uudesta aseostosta vaietaan? Israelilainen tutka pidetään visusti piilossa, ja jopa hankintapäätös on salainen

Kotimaa

Miksi Suomen uudesta aseostosta vaietaan? Israelilainen tutka pidetään visusti piilossa, ja jopa hankintapäätö

Puolustusministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusvoimilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi syy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Eversti Holma

Holma