Lehmistä ihmisiin tarttuvaa vakavaa ripulitautia Suomessa yhä enemmän – ”Alkueläimen päätyminen raakaan lihaan periaatteessa mahdollista”

Lehmistä ihmisiin tarttuvaa vakavaa ripulitautia Suomessa yhä enemmän – ”Alkueläimen päätyminen raakaan lihaan

ihmisiin tarttuva kryptosporidioosi-ripulitauti näyttää yleistyneen Suomessa 2010-luvun lopulla. Ihmisillä todettujen tartuntojen määrä on muutamassa vuodessa moninkertaistunut.Osa ilmiöstä selittyy herkemmällä diagnostiikalla, mutta asiantuntijat arvioivat myös tautitapausten lisääntyneen. Nyt viranomaiset haluavat selvittää ilmiön syitä.Aiheen nosti tällä viikolla esiin Keskipohjanmaa-lehti https://kp24.fi/uutinen/560687 , joka kertoi taudin leviämisestä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti jo syyskuussa selvityksen https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/-/thl-selvittaa-vatsatautioireita-aiheuttavan-kryptosporidioosin-lahdetta-lansi-suomessa länsirannikon maakunnissa puhjenneesta epidemiasta. Tuolloin Vaasan sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä oli vajaan kahden kuukauden sisällä ilmoitettu yli 70 tapausta.Hyppy tapausten määrässä näkyi tilastoissa jo vuonna 2017, kun tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen ihmistartuntojen määrä moninkertaistui https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/zoonoosikeskus/zoonoosit/loisten-aiheuttamat-taudit/2017tartuntatautirek_ilm_kryptosporidioositapauksetpaiv2018.pdf . Rekisteriin ilmoitettiin vuoden aikana yli 250 tartuntaa, kun määrä oli edellisenä vuonna ollut 71.Viime vuonna tartuntoja todettiin eri puolilla Suomea, länsirannikon maakuntien lisäksi esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Eniten tapauksia oli Vaasan sairaanhoitopiirissä.kryptosporidioosi on ennen kaikkea vasikoiden vaiva. Osa Cryptosporidium-suvun alkueläimistä voi tarttua myös ihmisiin ja aiheuttaa vesiripulia ja muita vatsataudin oireita.Yleensä oireet rauhoittuvat itsestään, mutta rajusta ripulista kärsivät voivat tarvita nesteytystä sairaalassa. Vastustuskyvyltään heikentyneille tauti voi olla jopa henkeä uhkaava.Kryptosporidioosi voi tarttua saastuneen veden tai elintarvikkeiden välityksellä eläimestä ihmiseen tai ihmisestä toiseen. Maailmalla epidemioiden taustalla on yleensä ollut ulosteella saastunut vesi.THL:n mukaan syksyn epidemian potilasnäytteiden tyypitys on vielä kesken. Viime vuoden puolella toteutetun kyselytutkimuksen perusteella valtaosa sairastuneista oli todennäköisesti ollut tekemisissä sairastuneiden eläinten kanssa tai saanut taudin perheenjäseneltään.Maidon tai naudanlihan käyttöä ei asiantuntijoiden mukaan ole tarpeen pelätä, sillä maitotuotteen pastörointi tai lihan kypsentäminen tappaa tautia aiheuttavan alkueläimen.

Voisiko raa’asta lihasta saada tartunnan?

